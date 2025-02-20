Могла закінчитися трагічно: у магазині серед бананів виявили небезпечну знахідку

Працівники крамниці мережі Market Basket розвантажували продукти для магазину, коли побачили живу істоту серед ящиків з бананами. Змію одразу ж охрестили шиплячою "безбілетницею".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання NBC News.

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Як з'ясувалося, змія приїхала аж з Еквадору. Ба більше, жива знахідка виявилася отруйною змією, яка мала 50 сантиметрів завдовжки.

На щастя, працівники магазину не розгубилися і швидко відреагували на знахідку. Вони зателефонували у правоохоронні органи.

Цікаво! З'ясувалося, що один з представників магазину мав досвід взаємодії зі зміями і цікавився ними, тому, на щастя, обійшлося без трагічних інцидентів.

Як поліція прокоментувала інцидент

На місце прибув лейтенант Адам Чейні із NH Fish and Game, який був захоплений такою знахідкою та порівняв це із "відкриттям різдвяного подарунка".

Я ніколи раніше не бачив вишукану змію з котячими очима. Пощастило, що один із працівників Market Basket був добре знайомий з рептиліями,

– зазначив він.

На щастя, сама змія не постраждала, її обережно вилучили та передали до організації Rainforest Reptile Shows Inc. Це освітня спільнота, яка спеціалізується на догляді за екзотичними тваринами. З того часу вона буде перебувати там, де про неї та інших схожих екзотичних істот будуть піклуватися працівники установи.

Довідка. Знайдена змія належала до роду котячих. Такі змії мають характерні очі з вертикальними зіницями, схожі на котячі, що дозволяє добре бачити вночі. Отрута змії використовується нею для полювання на дрібних тварин.