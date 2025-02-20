Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NBC News.

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Как выяснилось, змея приехала аж из Эквадора. Более того, живая находка оказалась ядовитой змеей, которая имела 50 сантиметров в длину.

К счастью, работники магазина не растерялись и быстро отреагировали на находку. Они позвонили в правоохранительные органы.

Интересно! Выяснилось, что один из представителей магазина имел опыт взаимодействия со змеями и интересовался ими, поэтому, к счастью, обошлось без трагических инцидентов.

Как полиция прокомментировала инцидент

На место прибыл лейтенант Адам Чейни с NH Fish and Game, который был восхищен такой находкой и сравнил это с "открытием рождественского подарка".

Я никогда раньше не видел изысканную змею с кошачьими глазами. Повезло, что один из работников Market Basket был хорошо знаком с рептилиями,

– отметил он.

К счастью, сама змея не пострадала, ее осторожно изъяли и передали в организацию Rainforest Reptile Shows Inc. Это образовательное сообщество, которое специализируется на уходе за экзотическими животными. С тех пор она будет находиться там, где о ней и других похожих экзотических существ будут заботиться работники учреждения.

Справка. Найденная змея принадлежала к роду кошачьих. Такие змеи имеют характерные глаза с вертикальными зрачками, похожи на кошачьи, что позволяет хорошо видеть ночью. Яд змеи ядовит и используется для охоты на мелких животных.