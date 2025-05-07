Блогерка показала, яким би був Met Gala 2025 в Україні: епічне відео
- Блогерка Крапля представила три варіанти креативних образів для Met Gala 2025 в Україні, включаючи козака, українську дулю та couple-look риби з раком.
- Користувачі соцмереж високо оцінили творчість Краплі, особливо сподобався образ української дулі.
Поки Голлівуд красується на Met Gala 2025, український креатив не спить. Відома блогерка Крапля показала, як би міг виглядати Met Gala в Україні.
Один з образів особливо запав в серце коментаторів та коментаторок. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @kraplia.o.
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Met Gala 2025 по-українськи
Крапля запропонувала три ефектні варіанти образів на Met Gala в Україні.
Перший варіант – косплей на козака, який намальований на пачці сірників, другий – образ української дулі.
Третій варіант має одразу два костюми, адже це couple-look для пари – риба з раком.
Варіанти образів на Met Gala в Україні: дивіться відео
Користувачі в захваті від креативності та старань Краплі. Найбільше аудиторії сподобалась дуля:
- "Дуля як рідна там!";
- "Дуля ніби для Met Gala і створена!";
- "Це занадто гарно для Met Gala";
- "Це найкращі наряди на цьому заході".
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