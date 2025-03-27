"Жінка та дитина у прольоті": мільйонер заповів свої статки ворожці

Німецький мільйонер несподівано помер на 57 році життя, але перед смертю встиг заповісти всі свої статки ворожці. Натомість жінка та дитина чоловіка залишилися ні з чим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 20 Minuten.

Дивіться також Чоловік виграв суд за допомогою чату GPT: як йому це вдалося

Як повідомляє видання ворожка і колишня дружина відомого ІТ-менеджера зі швейцарського містечка Кюснахт зустрілися в суді. Юридична баталія розгорнулася в районному суді Вайлена. Серед позивачів:

ворожка з Мюнхена, яка передбачає долю на картах таро;

колишня кандидатка на титул "Міс Швейцарія" Деніз Родрігес, яка має сина від цього чоловіка.

Ворожка пред'явила заповіт, датований 2015 роком, де фігурує як єдина спадкоємиця всього майна. Цей документ буквально перетворює її на мільйонерку. Але Деніз категорично не погоджується з умовами заповіту та вважає, що її дитина має беззаперечне право на спадщину.

Важлива деталь! Попри суперечки, 16-річний син Деніз Родрігес все одно отримає частину майна — принаймні половину, оскільки має законне право на обов'язкову частку в спадщині.



Мільйонер заповів свої статки ворожці / Фото Unsplash

Раніше індійський чоловік Абхішек подав до суду на кінотеатр PVR INOX і платформу BookMyShow через затримку показу фільму на 25 хвилин через рекламу. Суд зобов'язав кінотеатр виплатити штраф 100 000 рупій та компенсації за моральну шкоду та судові витрати.

У США право на спадщину визначається законами окремих штатів, але є загальні принципи, які застосовуються в більшості випадків. Спадщина в США може передаватися за заповітом (якщо він є) або за законом про спадкування (у разі відсутності заповіту). Якщо людина залишає заповіт, вона має право визначити спадкоємців на власний розсуд.