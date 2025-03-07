У Китаї молодь масово переїжджає жити в автомобілі: у чому причина
- Китайська молодь масово переселяється жити в автомобілі через високу вартість житла та небажання жити з батьками.
- Ринок нерухомості Китаю зазнав значних змін, середня вартість квадратного метра житла у великих містах досягає високих цін, що робить житло недоступним для багатьох молодих людей.
Китайська молодь змушена масово переселяється в машини, облаштовуючи своє нове життя у невеличкому просторі на чотирьох колесах.
Про новий тренд повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.
Дивіться також "Це я, коли хтось слухає російську музику": рудий кіт став зіркою через свою реакцію на їжу
Що відомо про новий тренд у Китаї
Переселення у машини стало настільки поширеним, що у мережі вже говорять про справжній тренд. На такий крок йде переважно покоління зумерів, які змушені зароблять на житло самостійно.
Саме здорожчання вартості житла та небажання жити з батьками і призводить людей до того, що вони переселяються у машини. Люди перетворюють їх на міні-будинки з ліжками, міні-кухнею і навіть туалетами.
У мережі вже повно гайдів життя на колесах.
Як виглядає дім на колесах: дивіться відео
Збільшення цін на житло у Китаї
- Упродовж останніх років ринок нерухомості Китаю зазнав значних змін, що суттєво вплинуло на доступність житла для молоді. У березні 2023 року середня вартість квадратного метра житла в Китаї становила 16 180 юанів (2 350 доларів). У містах першого рівня, таких як Пекін і Шанхай, ціни досягали 60 000 юанів (8 300 доларів) за квадратний метр.
- Через високі ціни на житло багато молодих китайців не можуть дозволити собі придбати власне житло. Навіть працюючи за схемою "996" (з 9 ранку до 9 вечора, 6 днів на тиждень), вони постають перед труднощами у забезпеченні житлом та утриманні сім'ї.