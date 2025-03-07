У Китаї молодь масово переїжджає жити в автомобілі: у чому причина

Китайська молодь змушена масово переселяється в машини, облаштовуючи своє нове життя у невеличкому просторі на чотирьох колесах.

Про новий тренд повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

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Що відомо про новий тренд у Китаї

Переселення у машини стало настільки поширеним, що у мережі вже говорять про справжній тренд. На такий крок йде переважно покоління зумерів, які змушені зароблять на житло самостійно.

Саме здорожчання вартості житла та небажання жити з батьками і призводить людей до того, що вони переселяються у машини. Люди перетворюють їх на міні-будинки з ліжками, міні-кухнею і навіть туалетами.

У мережі вже повно гайдів життя на колесах.

Як виглядає дім на колесах: дивіться відео

Збільшення цін на житло у Китаї