Заохочують, як вміють: у Німеччині людям роздаватимуть пиво, аби ті явилися на вибори

У Німеччині для підвищення явки на виборах до Бундестагу людям роздаватимуть безкоштовне пиво. У такий спосіб організатори хочуть залучити більше людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Таке рішення вперше ухвалила влада міста Дуйсбург, що на заході Німеччини. Мер міста Мартін Мюррак вважає, що це непогана "премія за голос".

Ми хочемо щось зробити з низькою явкою виборців і зміцнити демократію. На останніх федеральних виборах 2021 року явка виборців у Дуйсбурзі становила лише 68%, а по всій Німеччині – у середньому 76,6%,

– сказав він.



Мер міста Мартін Мюррак ініціював премію за голосування / Фото Bild

Як отримати безкоштовне пиво

Кожен житель Дуйсбурга, який має право голосу і не подав заявку на голосування поштою, може прийти і проголосувати на федеральних виборах. Натомість йому дадуть свіжий келих пива "König Pilsener".

"За необхідності ми можемо отримати пиво прямо з пивоварні. Також вам подадуть безалкогольне пиво і напої", – додав Мюррак.

Цікаво! Схожа кампанія мала місце під час виборів до парламенту Євросоюзу минулого року, але тільки з безалкогольним пивом.