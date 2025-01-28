Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Такое решение впервые приняли власти города Дуйсбург, что на западе Германии. Мэр города Мартин Мюррак считает, что это неплохая "премия за голос".

Мы хотим что-то сделать с низкой явкой избирателей и укрепить демократию. На последних федеральных выборах 2021 года явка избирателей в Дуйсбурге составила лишь 68%, а по всей Германии – в среднем 76,6%,

– сказал он.



Мэр города Мартин Мюррак инициировал премию за голосование / Фото Bild

Как получить бесплатное пиво

Каждый житель Дуйсбурга, который имеет право голоса и не подал заявку на голосование по почте, может прийти и проголосовать на федеральных выборах. Взамен ему дадут свежий бокал пива "König Pilsener".

"При необходимости мы можем получить пиво прямо из пивоварни. Также вам подадут безалкогольное пиво и напитки", – добавил Мюррак.

Интересно! Похожая кампания имела место во время выборов в парламент Евросоюза в прошлом году, но только с безалкогольным пивом.