Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @lola_thepo.

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Що сталося із собакою

Річ у тім, що після контакту з вуличним котом Лола несподівано почала змінювати свою поведінку. Собачка перейняла деякі манери нового члена сім'ї, чим неабияк розсмішила власницю.

Навіть у поважному віці вона робить дивні речі, які змушують мене посміхатися щодня,

– розповіла Мелісса.

Водночас котик досить швидко звик до Лоли. Приблизно через місяць собачка почала бігати по будинку і гратися, чого не робила вже роками.

"Також у неї з'явилась звичка – потягуватися та м'яти мого живота лапками, як це часто роблять коти", – зізналася господиня.

Померанський шпіц Лола перейняла манери вуличного кота: дивіться відео

Реакція соцмереж

Це відео стало вірусним у тіктоці, зібравши понад 2,7 мільйона переглядів всього за кілька днів. Ось, які коментарі залишали люди:

"Собака з котячими манерами та гігієною – ідеальний домашній улюбленець";

"У мене з'явилися кошенята, і собака навчив одного з них гавкати".

Довідка. Собаки можуть переймати поведінку котів через кілька природних і психологічних причин. Це явище пояснюється їхньою здатністю адаптуватися до оточення, навчатися та взаємодіяти з іншими тваринами.