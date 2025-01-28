Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @lola_thepo.
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Що сталося із собакою
Річ у тім, що після контакту з вуличним котом Лола несподівано почала змінювати свою поведінку. Собачка перейняла деякі манери нового члена сім'ї, чим неабияк розсмішила власницю.
Навіть у поважному віці вона робить дивні речі, які змушують мене посміхатися щодня,
– розповіла Мелісса.
Водночас котик досить швидко звик до Лоли. Приблизно через місяць собачка почала бігати по будинку і гратися, чого не робила вже роками.
"Також у неї з'явилась звичка – потягуватися та м'яти мого живота лапками, як це часто роблять коти", – зізналася господиня.
Померанський шпіц Лола перейняла манери вуличного кота: дивіться відео
Реакція соцмереж
Це відео стало вірусним у тіктоці, зібравши понад 2,7 мільйона переглядів всього за кілька днів. Ось, які коментарі залишали люди:
- "Собака з котячими манерами та гігієною – ідеальний домашній улюбленець";
- "У мене з'явилися кошенята, і собака навчив одного з них гавкати".
Довідка. Собаки можуть переймати поведінку котів через кілька природних і психологічних причин. Це явище пояснюється їхньою здатністю адаптуватися до оточення, навчатися та взаємодіяти з іншими тваринами.