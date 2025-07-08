"Бабуся на годину": сервіс в Японії пропонує "оренду" літніх жінок для допомоги молоді

В Японії дедалі більше жінок літнього віку повертаються до активного життя після виходу на пенсію. Цю тенденцію вдало підхопив сервіс OK Obaachan, що пропонує послугу оренди "бабусь" для побутової допомоги, емоційної підтримки та навіть складних соціальних ситуацій.

Чверть усіх літніх мешканців Японії продовжують працювати. Серед причин – зростання вартості життя та бажання залишатися соціально залученими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Soranews24.

Читайте також В Індії блогерка подала на чоловіка в поліцію, бо той просив її менше сидіти в Instagram

Що відомо про послугу "оренди бабусь"? Проєкт OK Obaachan допомагає відкриває нові можливості для літніх жінок. За 3 300 єн на годину (це приблизно 950 гривень), не враховуючи транспортні витрати, клієнти можуть запросити "бабусю" на допомогу. Вона виручить з найрізноманітнішими завданнями – від приготування страв до підтримки в емоційно важливі моменти життя.

Команда сервісу складається з понад 100 жінок, віком від 60 до 94 років, що мають досвід у різних галузях: кулінарії, догляді за дітьми, комунікаціях, культурі, традиційних ремеслах тощо. Як розповідають засновники OK Obaachan, до них звертаються з проханнями:

навчити готувати сімейні рецепти;

стати "арбітром" у конфлікті;

підтримати у важкій розмові;

допомогти з підготовкою журналістських матеріалів на соціальні теми;

чи навіть бути присутніми під час розриву стосунків.



Молодь часто потребує поради від досвідченіших людей / Скриншот з відео

Часто клієнти просто потребують щирої розмови із людиною, яка вміє слухати. Вони вважають, що порада від сторонньої, але досвідченої людини – саме те, що їм потрібно.

Як реагують люди?

Суспільство неоднозначно сприйняло цю ініціативу. Комусь вона здається цікавою, а хтось вважає її ризикованою чи навіть сумнівною. Проте багато відгуків сходяться на тому, що важливо давати змогу людям літнього віку залишатися залученими й корисними.

Чи є інші схожі сервіси?

Ініціатива OK Obaachan належить компанії Client Partners, що спеціалізується на створенні робочих місць для жінок з різноманітними навичками. Вони позиціюють себе як "жіноча майстерня" та пропонують допомогу не лише "бабусь", а й можливість "орендувати" подруг чи "родичок".

Тим, хто шукає аналогічну послугу за участі чоловіків, японці пропонують інший сервіс – Ossanrental, який надає доступ до спілкування з чоловіками середнього й старшого віку. Ця ініціатива також популярна, особливо серед молодших клієнтів, які прагнуть отримати пораду або підтримку від більш досвідчених чоловіків.

Раніше ми писали, як жінка з японського острова Окінава ледве не загинула через красиву мушлю, яку знайшла у піску. З'ясувалося, що це був конусний равлик, укус може викликати параліч і зупинку дихання.