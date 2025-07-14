Четверть всех пожилых жителей Японии продолжают работать. Среди причин – рост стоимости жизни и желание оставаться социально вовлеченными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Soranews24.

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Что известно об услуге "аренды бабушек"? Проект OK Obaachan помогает открывает новые возможности для пожилых женщин. За 3 300 иен в час (это примерно 950 гривен), не учитывая транспортные расходы, клиенты могут пригласить "бабушку" на помощь. Она выручит с самыми разнообразными задачами – от приготовления блюд до поддержки в эмоционально важные моменты жизни.

Команда сервиса состоит из более 100 женщин, в возрасте от 60 до 94 лет, имеющих опыт в различных областях: кулинарии, уходе за детьми, коммуникациях, культуре, традиционных ремеслах и тому подобное. Как рассказывают основатели OK Obaachan, к ним обращаются с просьбами:

научить готовить семейные рецепты;

стать "арбитром" в конфликте;

поддержать в трудном разговоре;

помочь с подготовкой журналистских материалов на социальные темы;

или даже присутствовать во время разрыва отношений.



Молодежь часто нуждается в советах от более опытных людей / Скриншот из видео

Часто клиенты просто нуждаются в искреннем разговоре с человеком, который умеет слушать. Они считают, что совет от постороннего, но опытного человека – именно то, что им нужно.

Как реагируют люди?

Общество неоднозначно восприняло эту инициативу. Кому-то она кажется интересной, а кто-то считает ее рискованной или даже сомнительной. Однако многие отзывы сходятся на том, что важно давать возможность людям пожилого возраста оставаться вовлеченными и полезными.

Есть ли другие подобные сервисы?

Инициатива OK Obaachan принадлежит компании Client Partners, специализирующейся на создании рабочих мест для женщин с различными навыками. Они позиционируют себя как "женская мастерская" и предлагают помощь не только "бабушек", но и возможность "арендовать" подруг или родственниц.

Тем, кто ищет аналогичную услугу с участием мужчин, японцы предлагают другой сервис – Ossanrental, который предоставляет доступ к общению с мужчинами среднего и старшего возраста. Эта инициатива также популярна, особенно среди младших клиентов, которые стремятся получить совет или поддержку от более опытных мужчин.

Ранее мы писали, как женщина с японского острова Окинава чуть не погибла из-за красивой ракушки, которую нашла в песке. Выяснилось, что это была конусная улитка, укус может вызвать паралич и остановку дыхания.