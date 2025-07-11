Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Что известно об инциденте

Курьезное событие произошло в жизни 30-летней Ниши. Она обвинила своего мужа Виджендру в "уничтожении ее карьеры в социальных сетях". До конфликта женщина ежедневно публиковала по несколько роликов в своем аккаунте, однако требования мужа, как говорит Ниша, помешали ей создавать контент.

Мои подписчики уменьшились, потому что я была занята мытьем посуды и уборкой. У меня не было времени делать ролики,

– рассказала она полицейским.



Блогерша пожаловалась на мужа, который запрещал ей снимать ролики для инстаграма / Фото Unsplash

После потери двух подписчиков за день, Ниша покинула дом и переехала к родителям в другое село, подав на мужа официальную жалобу. В ответ Виджендра также обратился в полицию, обвинив жену в том, что она пренебрегает обязанностями по дому из-за постоянной занятости в соцсетях.

Чем все закончилось

Полицейские организовали встречу с супругами и провели беседу о важности баланса между семейными обязанностями и личными интересами. Сейчас пара якобы помирилась и пытается наладить отношения.

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