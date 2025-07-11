Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

Дивіться також Хотіла помститися: школярка з'явилася на випускний у труні

Що відомо про інцидент

Курйозна подія сталася у житті 30-річної Ніші. Вона звинуватила свого чоловіка Віджендру у "знищенні її кар'єри в соціальних мережах". До конфлікту жінка щоденно публікувала по кілька роликів у своєму акаунті, однак вимоги чоловіка, як каже Ніша, завадили їй створювати контент.

Мої підписники зменшилися, тому що я була зайнята миттям посуду і прибиранням. У мене не було часу робити ролики,

– розповіла вона поліцейським.



Блогерка поскаржилася на чоловіка, який забороняв їй знімати ролики для інстаграму / Фото Unsplash

Після втрати двох підписників за день, Ніша покинула дім і переїхала до батьків в інше село, подавши на чоловіка офіційну скаргу. У відповідь Віджендра також звернувся до поліції, звинувативши дружину в тому, що вона нехтує обов'язками по дому через постійну зайнятість у соцмережах.

Чим все закінчилося

Поліцейські організували зустріч із подружжям і провели бесіду щодо важливості балансу між сімейними обов'язками та особистими інтересами. Наразі пара нібито помирилася і намагається налагодити стосунки.

Раніше ми писали про 200 жінок з американського штату Техас, які змусили своїх чоловіків з'явитися на службу в однакових сорочках, влаштувавши масштабний пранк.