Таким образом она решила эффектно ответить на издевательства, которые пришлось терпеть в течение обучения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Что известно об инциденте

Выпускница Лилли-Лу, которая долгое время была жертвой буллинга, прибыла к месту празднования выпускного на грузовике, украшенном похоронными цветами, черными простынями и пластиковым скелетом. Все выглядело как настоящие похороны – ее отец выполнял роль гробовщика, а сама девушка была в черном платье, словно на собственных похоронах. Девочку поддержала и мать, Донна Мария.

Я считаю, что она невероятная, что пошла таким путем. Она сделала это из-за девушек, которые издевались над ней в школе,

– сказала женщина журналистам.

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Справка. Буллинг – это систематическая травля, то есть агрессивное поведение одного или нескольких лиц в отношении другого человека. Он может проявляться в виде физического, психологического, вербального или даже кибернасилия. Буллинг – глобальная проблема. По данным ЮНИСЕФ. Более 1 из 3 учеников в мире регулярно становится жертвой буллинга.

Сам жест выпускницы уже стал вирусным в соцсетях. Многие пользователи поддержали Лилли-Лу, назвав ее поступок "смелым ответом" на буллинг. Другие же увидели в этом проявление протеста против школьной культуры травли и лицемерия.

Ранее мы писали о другом выпускнике, который представил себя героем фильма о Джеймсе Бонде. Он прибыл на свой выпускной на вертолете, осуществив свою детскую мечту и поразив всех присутствующих.