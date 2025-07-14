Чверть усіх літніх мешканців Японії продовжують працювати. Серед причин – зростання вартості життя та бажання залишатися соціально залученими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Soranews24.

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Що відомо про послугу "оренди бабусь"? Проєкт OK Obaachan допомагає відкриває нові можливості для літніх жінок. За 3 300 єн на годину (це приблизно 950 гривень), не враховуючи транспортні витрати, клієнти можуть запросити "бабусю" на допомогу. Вона виручить з найрізноманітнішими завданнями – від приготування страв до підтримки в емоційно важливі моменти життя.

Команда сервісу складається з понад 100 жінок, віком від 60 до 94 років, що мають досвід у різних галузях: кулінарії, догляді за дітьми, комунікаціях, культурі, традиційних ремеслах тощо. Як розповідають засновники OK Obaachan, до них звертаються з проханнями:

навчити готувати сімейні рецепти;

стати "арбітром" у конфлікті;

підтримати у важкій розмові;

допомогти з підготовкою журналістських матеріалів на соціальні теми;

чи навіть бути присутніми під час розриву стосунків.



Молодь часто потребує поради від досвідченіших людей / Скриншот з відео

Часто клієнти просто потребують щирої розмови із людиною, яка вміє слухати. Вони вважають, що порада від сторонньої, але досвідченої людини – саме те, що їм потрібно.

Як реагують люди?

Суспільство неоднозначно сприйняло цю ініціативу. Комусь вона здається цікавою, а хтось вважає її ризикованою чи навіть сумнівною. Проте багато відгуків сходяться на тому, що важливо давати змогу людям літнього віку залишатися залученими й корисними.

Чи є інші схожі сервіси?

Ініціатива OK Obaachan належить компанії Client Partners, що спеціалізується на створенні робочих місць для жінок з різноманітними навичками. Вони позиціюють себе як "жіноча майстерня" та пропонують допомогу не лише "бабусь", а й можливість "орендувати" подруг чи "родичок".

Тим, хто шукає аналогічну послугу за участі чоловіків, японці пропонують інший сервіс – Ossanrental, який надає доступ до спілкування з чоловіками середнього й старшого віку. Ця ініціатива також популярна, особливо серед молодших клієнтів, які прагнуть отримати пораду або підтримку від більш досвідчених чоловіків.

Раніше ми писали, як жінка з японського острова Окінава ледве не загинула через красиву мушлю, яку знайшла у піску. З'ясувалося, що це був конусний равлик, укус може викликати параліч і зупинку дихання.