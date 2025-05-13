У пари лелек Грицика та Одарки вилупилися усі пташенята: як їх назвали

Епопея, за якою українці напружено спостерігали кілька останніх місяців, нарешті отримала своє логічне завершення. Зіркова пара лелек – Грицик та Одарка стали батьками. Щоправда, стало це трохи раніше, але 9 травня на світ з'явилося останнє пташеня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний природний парк "Пирятинський".

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Як повідомили представники Національного природного парку "Пирятинський", останнє пташеня з'явилось на світ по обіді 9 травня. Зауважимо, що перше пташеня вилупилося 6 травня, друге – 7 травня.

Вітаємо Грицика та Одарку з появою пташенят! Відкладання п'яти яєць тривало 8 діб, а от вилуплення зайняло всього 2,5 доби. Це – результат дивовижної синхронізації, яка є важливим біологічним пристосуванням. Завдяки їй пташенята з'являються майже одночасно і мають рівні шанси на виживання,

– зазначили представники парку.

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Як назвали пташенят

Цьогоріч нацпарк висунув цікаву ідею, запропонувавши підписникам самостійно обрати імена для усіх пташенят. Згідно з умовами, перемагало те ім'я, за яке найбільше задонатили на потреби ЗСУ.

Підписники обрали такі варіанти:

Міннехаха,

Ірпінь,

Джессіка,

Лесик,

Катря.

Водночас дослідниця Ірина Саражинська зазначила, що стать та імена пташенят є умовними, адже в такому віці неможливо сказати, де хлопчик, а де дівчинка.

Варто знати! Пташенята лелек зазвичай живуть із батьками приблизно 60 – 70 днів, тобто 2 – 2,5 місяці після вилуплення. За цей час вони повністю ростуть, навчаються літати та добувати їжу.