"Не заглядайте під підлогу": у США пара переїхала у новий будинок і знайшла загадкове послання

У США подружня пара Аніта Реньє та її чоловік переїхали у новий будинок поблизу Сіетла. Заселившись у свій новий дім, вони виявили моторошну записку із закликом не заглядати під підлогу, а також загадкову комбінацію цифр.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek. Дивну знахідку пара виявила, коли планувала ремонт в новій оселі.

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На зворотному боці аркуша вона виявила серію випадкових чисел: "29065300489382". Вони загуглили ці цифри в пошуках відповідей, але безрезультатно.

Це було одночасно смішно і трохи хвилююче – думати, що тут може бути якась прихована таємниця,

– сказала Аніта.

Після цього вони вирішили зробити пост в соціальні мережі Reddit.



Пара переїхала у новий будинок і знайшла загадкове послання / Скриншот

Реакція мережі

Пост зібрав чимало переглядів. Дехто з коментаторів навіть поділилися своїми здогадками, що це може бути.

906530 – це затворна кулеметна рушниця. 2005 – (048938) – ідентифікатор Бібліотеки Конгресу США для посібника для приватних детективів "The Private Investigator Handbook: Посібник для тих, хто хоче захистити себе, домогтися справедливості або поквитатися",

– написав один з коментаторів.

В іншому коментарі запропонували через маленьку Bluetooth-камеру обстежити, що розташовано під підлогою і знайти відповіді на свої запитання. Також була теорія, що користувачі вважали, що попередні власники просто вирішили потролити нових мешканців будинку.

Раніше ми писали про братів, які знайшли на узбережжі Багамів пляшку з посланням. Його залишив школяр ще у 1976 році у межах шкільного завдання.