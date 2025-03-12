"М'яч зради на полі Росії": мережа вибухнула мемами на тлі переговорів України та США

Напередодні, 11 березня, у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників України та США. Члени делегацій погодили продовження військової допомоги збоку США та висунули пропозицію Росії щодо 30-денного припинення вогню. Соцмережі вибухнули мемами, іронічно зазначаючи, що тепер "м'яч зради" переходить на поле Росії.

Найсмішніші меми про мирні переговори, на яких вирішувалася доля не лише України, для вас зібрав 24 Канал.

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Як минули переговори у Саудівській Аравії

Попри побоювання, чи зможе Україна налагодити відносини зі Штатами, зустріч делегацій України і США у Саудівській Аравії пройшла добре і була успішною. Під час неї сторони погодили:

відновлення військової допомоги США;

30-денне припинення вогню, яке тепер має підтримати Росія.

Переговори США та Україна у Джидді зламали російський наратив, що Україна не хоче миру. Російські пропагандисти негативно відреагували на пропозицію 30-денного перемир'я, називаючи це "зрадою" та висловлюючи небажання завершувати війну.

Реакція соцмереж

Українці у соцмережах одразу ж почали жартувати, що тепер зраду можуть розводити росіяни, адже їх умови переговорів точно не влаштовують.



"М'яч зради" переходить до Росії / Фото із соцмереж



Росіяни невдоволені результатами переговорів / Фото із соцмереж

Найцікавішу роль у цьому має Дональд Трамп, який змушує пити заспокійливе то українців, то російських окупантів.



Тим часом Трамп / Фото із соцмереж



М'яч на полі агресора / Фото із соцмереж

Нагадаємо, що ще пару днів тому життя українців відчувалося так:



Стан кожного українця останні дні / Фото із соцмереж



І не посперечаєшся / Фото із соцмереж

Звісно ж, велику роль у перемовинах відігравали члени делегацій, зокрема і приймаючої сторони. Серед них, як припускають жартівники в мережі, "був один підозрілий араб":

"Цікавий араб, який пропонував дати Україні ядерку" / Фото із соцмереж



Ось, чому важливо їсти борщ / Фото із соцмереж



І не забувати їсти яйця / Фото із соцмереж

На щастя, ця тенденція змінилася. І тепер українці жартують, що переговори у Саудівській Аравії краще за серіал на Netflix.



Переговори у Саудівській Аравії краще за серіал на Netflix / Фото із соцмереж

Також у мережі з'явилися меми про "карти". Сталося це після заяви Дональда Трампа, що ні в України, ні в Росії "немає карт" для переговорів. Це висловлювання користувачі соцмереж сприйняли як неоднозначне та почали жартувати, що для перемовин варто взяти фокусників, які добре розбираються у карткових трюках.

На переговори варто брати фокусника: дивіться відео



Той, хто дійсно має карти / Фото із соцмереж

Тим часом Дональд Трамп знову запрошує Володимира Зеленського до Білого дому. Як це відчуває український лідер і всі українці:



Дональд Трамп знову запрошує Володимира Зеленського до Білого дому / Фото із соцмереж



Єдиний правильний висновок / Фото із соцмереж