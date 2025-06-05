"Вільна каса": ШІ показав персонажів "Гаррі Поттера" працівниками АТБ
- ШІ показав персонажів "Гаррі Поттера" як працівників АТБ, викликавши емоційні реакції користувачів соцмереж.
- Гаррі Поттер зображений охоронцем, а Рон Візлі – працівником фруктово-овочевого відділу.
ШІ знову вразив мережу новою порцією цікавих зображень з персонажами "Гаррі Поттера". Він показує культових персонажів легендарної кіносаги у зовсім несподіваному амплуа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @neuro_art_lab.
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На зображеннях Гаррі Поттер у формі охоронця з магічною паличкою нагадує, що в магазині порядок – понад усе. Його бейджик скромно підписаний: "Гаррі", а на формі – логотип відомої торгівельної мережі.
Тим часом Рон Візлі в ролі працівника фруктово-овочевого відділу старанно перебирає яблука, перевіряючи кожен плід, ніби готує зілля на урок з професором Снейпом.
ШІ показав персонажів "Гаррі Поттера" працівниками АТБ: дивіться відео
Реакція мережі
Користувачі соцмереж не стримують емоцій. Вони залишили десятки схвальних коментарів під відео:
- "Гаррі Поттер та таємниця знижок АТБ";
- "Програли магічну війну і тепер мають переховуватись у світі маґлів";
- "Белла і тут влаштовує пожежу";
- "Дамблдора потрібно було зробити керуючим магазину".
Раніше ми вже мали змогу побачити улюблених персонажів на вулицях Львова. Так, на одному з кадрів Гаррі Поттер тримає горнятко з тризубом, а Рон Візлі весело поїдає морозиво біля Домініканського собору.