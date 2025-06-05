"Вільна каса": ШІ показав персонажів "Гаррі Поттера" працівниками АТБ

ШІ знову вразив мережу новою порцією цікавих зображень з персонажами "Гаррі Поттера". Він показує культових персонажів легендарної кіносаги у зовсім несподіваному амплуа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @neuro_art_lab.

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На зображеннях Гаррі Поттер у формі охоронця з магічною паличкою нагадує, що в магазині порядок – понад усе. Його бейджик скромно підписаний: "Гаррі", а на формі – логотип відомої торгівельної мережі.

Тим часом Рон Візлі в ролі працівника фруктово-овочевого відділу старанно перебирає яблука, перевіряючи кожен плід, ніби готує зілля на урок з професором Снейпом.

ШІ показав персонажів "Гаррі Поттера" працівниками АТБ: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі соцмереж не стримують емоцій. Вони залишили десятки схвальних коментарів під відео:

"Гаррі Поттер та таємниця знижок АТБ";

"Програли магічну війну і тепер мають переховуватись у світі маґлів";

"Белла і тут влаштовує пожежу";

"Дамблдора потрібно було зробити керуючим магазину".

Раніше ми вже мали змогу побачити улюблених персонажів на вулицях Львова. Так, на одному з кадрів Гаррі Поттер тримає горнятко з тризубом, а Рон Візлі весело поїдає морозиво біля Домініканського собору.