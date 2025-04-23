"Добрий знак": лелека з'явилася під час освячення пасок на Великдень
- Під час освячення великодніх пасок в одному з населених пунктів України з'явився лелека.
- У народній традиції лелека символізує добро і родинне щастя, що сприймається як добрий знак.
В одному з населених пунктів під час традиційного освячення великодніх пасок стався зворушливий момент. На посвяченні пасок з'явився лелека.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з тіктоку користувача @_._svitlana_._17.
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Птах не лише пролетів повз, а спокійно пройшов поміж великодніми кошиками, викликавши подив і розчулення у всіх присутніх.
Щось на неймовірному,
– написав автор відео, яке швидко набрало популярності в соцмережах.
У народній традиції лелека має особливе значення – це священний птах, який несе із собою добро, мир, родинне щастя та відродження. Тож його несподівана поява саме у святкову мить багато хто сприйняв як знак згори. На оприлюднених кадрах видно, як птах спокійно прогулюється між кошиками з пасками, не боячись людей.
Лелека з'явився на освяченні пасок: дивіться відео
Лелека прогулювався поміж кошиків: дивіться відео
Реакція мережі
У коментарях люди зазначили, що бачили декілька подібних відео. На них у різний час кіт та собака також гуляли поміж великодніх кошиків, але люди відганяли тварин. Коментаторів вразило, що жодна людина не поділилася їжею з тваринами, а навпаки – проганяла їх.
- "Кожен рік на паску бачу такі відео де відганяють тварин, люди от скажіть невже ви бідуєте що так боїтесь що тваринка підійде до кошика і сама щось обере для себе", – написала одно з користувачок мережі.
- "Я бачила всі три відео: пес, кіт і лелека. Не дарма говорять, що Бог любить трійцю. Ніхто перевірку на людяність не пройшов. Жах", – написала інша коментаторка.
Натомість авторка прокоментувала своє відео з лелекою:
Ми дали йому поїсти, він не був ображений.
Додамо, що у 2020 році під час молитви за Героїв Небесної Сотні до церкви також прилетів лелека. Тоді люди казали, що це добрий знак, а лелека – то посланець від Бога.