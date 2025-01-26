Поляк взяв відпустку на роботі, щоб відсидіти в'язничний термін
- У Польщі мешканець Гданська добровільно прийшов до поліції, щоб відбути покарання, взявши відпустку на роботі для 18-денного терміну.
- Поліція виявила, що чоловік розшукується за напад і має відбути 14 місяців ув'язнення.
У Польщі мешканець Гданська добровільно прийшов до поліції, аби відбути покарання. Разом із собою чоловік взяв валізу з речами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wiadomosci.onet.pl.
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Що відомо про чоловіка
У поліції розповіли, що чоловік із речами прийшов до будівлі муніципальної поліції Гданська. Він заявив, що має відбути покарання терміном у 18 днів. Для цього він спеціально взяв відпустку на роботі. Правоохоронці перевірили його в базах даних поліції. Виявилося, що він говорив правду.
Як з'ясувалося, громадянин перебуває у розшуку за ордером на арешт за напад. Згодом поліція встановила, що він має провести за ґратами набагато більше часу. А саме – 14 місяців.
Чоловік добровільно прийшов ув'язнений термін / Фото Unsplash
Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Найближчим часом його доставлять до виправної установи, де він почне відбувати повний термін свого покарання – 1 рік і 2 місяці.