Поруч з президентами США: портрет Трампа може з'явитися на всесвітньо відомій горі Рашмор
- Республіканка Анна Пауліна Луна пропонує додати портрет Дональда Трампа на гору Рашмор.
- Проєкт закону, ймовірно, не отримає двопартійну підтримку в Конгресі.
Республіканці пропонують вирізьбити портрет нового очільника США на горі Рашмор. З такою пропозицією виступила членкиня Палати представників США від Республіканської партії Анна Пауліна Луна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост у соцмережі Х.
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Обличчя Трампа може з'явитися на горі Рашмор
Як відомо, національний меморіал розташований у штаті Південна Дакота. Він відомий тим, що в гранітній породі гори викарбували 18-метрові постаті чотирьох президентів Сполучених Штатів:
- Джордж Вашингтон – перший президент США, символізує заснування нації.
- Томас Джефферсон – автор Декларації незалежності, уособлює розширення країни.
- Теодор Рузвельт – ініціатор економічних реформ та будівництва Панамського каналу, символізує розвиток.
- Авраам Лінкольн – президент, який зберіг єдність США під час Громадянської війни, символізує збереження нації.
Його (Трампа – 24 Канал) видатні досягнення для нашої країни та успіх, якого він продовжить досягати, заслуговують на найвище визнання і вшанування на цьому знаковому національному памʼятнику. Починаймо різьблення,
– написала Анна Пауліна Луна.
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Зауважимо, що проєкт закону навряд чи отримає двопартійну підтримку, необхідну для проходження в Конгресі.
Цікаво! Це не перша пропозиція вшанувати здобутки Трампа. Раніше представник Північної Кароліни Еддісон Макдауелл пропонував перейменувати Міжнародний аеропорт імені Даллеса на честь Трампа.
Республіканці пропонують вирізьбити портрет Трампа на горі Рашмор / Фото з Х