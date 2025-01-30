УКР РУС
30 січня 2025, 16:26
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Поруч з президентами США: портрет Трампа може з'явитися на всесвітньо відомій горі Рашмор

Альона Захарова
Основні тези
  • Республіканка Анна Пауліна Луна пропонує додати портрет Дональда Трампа на гору Рашмор.
  • Проєкт закону, ймовірно, не отримає двопартійну підтримку в Конгресі.

Республіканці пропонують вирізьбити портрет нового очільника США на горі Рашмор. З такою пропозицією виступила членкиня Палати представників США від Республіканської партії Анна Пауліна Луна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост у соцмережі Х. 

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Обличчя Трампа може з'явитися на горі Рашмор

Як відомо, національний меморіал розташований у штаті Південна Дакота. Він відомий тим, що в гранітній породі гори викарбували 18-метрові постаті чотирьох президентів Сполучених Штатів:

  • Джордж Вашингтон – перший президент США, символізує заснування нації.
  • Томас Джефферсон – автор Декларації незалежності, уособлює розширення країни.
  • Теодор Рузвельт – ініціатор економічних реформ та будівництва Панамського каналу, символізує розвиток.
  • Авраам Лінкольн – президент, який зберіг єдність США під час Громадянської війни, символізує збереження нації.

Його (Трампа – 24 Канал) видатні досягнення для нашої країни та успіх, якого він продовжить досягати, заслуговують на найвище визнання і вшанування на цьому знаковому національному памʼятнику. Починаймо різьблення,
– написала Анна Пауліна Луна.

Що саме запропонувала політикиня: дивіться відео

Зауважимо, що проєкт закону навряд чи отримає двопартійну підтримку, необхідну для проходження в Конгресі.

Цікаво! Це не перша пропозиція вшанувати здобутки Трампа. Раніше представник Північної Кароліни Еддісон Макдауелл пропонував перейменувати Міжнародний аеропорт імені Даллеса на честь Трампа.


Республіканці пропонують вирізьбити портрет Трампа на горі Рашмор / Фото з Х

Що відомо про гору Рашмор 

Гора Рашмор – це знаменита скульптура в США, висічена в граніті в штаті Південна Дакота. Вона зображує чотирьох американських президентів. Скульптуру створив Гутзон Борглум у 1927 – 1941 роках. Первісний задум передбачав зображення фігур президентів по пояс, але через брак фінансування завершили лише голови. Гора Рашмор стала символом американської історії та патріотизму.