Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост у соцмережі Х.

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Обличчя Трампа може з'явитися на горі Рашмор

Як відомо, національний меморіал розташований у штаті Південна Дакота. Він відомий тим, що в гранітній породі гори викарбували 18-метрові постаті чотирьох президентів Сполучених Штатів:

  • Джордж Вашингтон – перший президент США, символізує заснування нації.
  • Томас Джефферсон – автор Декларації незалежності, уособлює розширення країни.
  • Теодор Рузвельт – ініціатор економічних реформ та будівництва Панамського каналу, символізує розвиток.
  • Авраам Лінкольн – президент, який зберіг єдність США під час Громадянської війни, символізує збереження нації.

Його (Трампа – 24 Канал) видатні досягнення для нашої країни та успіх, якого він продовжить досягати, заслуговують на найвище визнання і вшанування на цьому знаковому національному памʼятнику. Починаймо різьблення,
– написала Анна Пауліна Луна.

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Зауважимо, що проєкт закону навряд чи отримає двопартійну підтримку, необхідну для проходження в Конгресі.

Цікаво! Це не перша пропозиція вшанувати здобутки Трампа. Раніше представник Північної Кароліни Еддісон Макдауелл пропонував перейменувати Міжнародний аеропорт імені Даллеса на честь Трампа.

Республіканці пропонують вирізьбити портрет Трампа на горі Рашмор
Республіканці пропонують вирізьбити портрет Трампа на горі Рашмор / Фото з Х

Що відомо про гору Рашмор

Гора Рашмор – це знаменита скульптура в США, висічена в граніті в штаті Південна Дакота. Вона зображує чотирьох американських президентів. Скульптуру створив Гутзон Борглум у 1927 – 1941 роках. Первісний задум передбачав зображення фігур президентів по пояс, але через брак фінансування завершили лише голови. Гора Рашмор стала символом американської історії та патріотизму.