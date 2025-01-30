Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост у соцмережі Х.

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Обличчя Трампа може з'явитися на горі Рашмор

Як відомо, національний меморіал розташований у штаті Південна Дакота. Він відомий тим, що в гранітній породі гори викарбували 18-метрові постаті чотирьох президентів Сполучених Штатів:

Джордж Вашингтон – перший президент США, символізує заснування нації.

Томас Джефферсон – автор Декларації незалежності, уособлює розширення країни.

Теодор Рузвельт – ініціатор економічних реформ та будівництва Панамського каналу, символізує розвиток.

Авраам Лінкольн – президент, який зберіг єдність США під час Громадянської війни, символізує збереження нації.

Його (Трампа – 24 Канал) видатні досягнення для нашої країни та успіх, якого він продовжить досягати, заслуговують на найвище визнання і вшанування на цьому знаковому національному памʼятнику. Починаймо різьблення,

– написала Анна Пауліна Луна.

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Зауважимо, що проєкт закону навряд чи отримає двопартійну підтримку, необхідну для проходження в Конгресі.

Цікаво! Це не перша пропозиція вшанувати здобутки Трампа. Раніше представник Північної Кароліни Еддісон Макдауелл пропонував перейменувати Міжнародний аеропорт імені Даллеса на честь Трампа.



Республіканці пропонують вирізьбити портрет Трампа на горі Рашмор / Фото з Х