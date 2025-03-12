Американський ресторан бере доплату за страви з яєць: реакція відвідувачів

Останніми місяцями у США спостерігається криза з постачанням яєць, що призвело до їх дефіциту та значного зростання цін. Ресторани вирішили долати цю проблеми, піднявши ціни на страви з яйцями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на KCTV5.

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Чому у США виникли проблеми з яйцями

Причиною нестачі яєць став спалах пташиного грипу H5N1, який охопив усі 50 штатів та Пуерто-Рико, що змусило владу знищити понад 100 мільйонів курей для запобігання поширенню вірусу. На тлі цього у США набуває популярності оренда курей.

Важливо! У лютому 2025 року середня вартість дюжини яєць підскочила до 5,49 долара, що на 80% більше, ніж на початку 2024 року. У деяких штатах ціни вже перевищили 10 доларів. Це змусило продуктові магазини вводити обмеження на продаж яєць, а ресторани – стягувати додаткові збори.



Американський ресторан бере доплату за страви з яєць / Фото Unsplash

Що вигадав один з ресторанів США

Власник ресторану KC у Канзас-Сіті, Скотт Дауні-молодший, запровадив додаткову плату для клієнтів через різке подорожчання яєць. Якщо раніше він платив 18 доларів за кейс яєць, то тепер ця сума зросла до 118 доларів. Саме через зв'язку з цим клієнтам тепер доводиться сплачувати додаткову комісію у 50 центів.

Ми не могли більше ігнорувати ціни. Інші ресторани просто закриваються, а ми вирішили піти іншим шляхом і подивитися, як це працюватиме,

– пояснив власник ресторану.

Як на це реагують відвідувачі

За словами Дауні, відвідувачі ресторану з розумінням ставляться до нововведення. У США подібний підхід набуває популярності, адже чимало закладів змушені підвищувати ціни або шукати альтернативні шляхи компенсації витрат.