Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KCTV5.

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Почему в США возникли проблемы с яйцами

Причиной нехватки яиц стала вспышка птичьего гриппа H5N1, охватившая все 50 штатов и Пуэрто-Рико, что заставило власти уничтожить более 100 миллионов кур для предотвращения распространения вируса. На фоне этого в США приобретает популярность аренда кур.

Важно! В феврале 2025 года средняя стоимость дюжины яиц подскочила до 5,49 доллара, что на 80% больше, чем в начале 2024 года. В некоторых штатах цены уже превысили 10 долларов. Это заставило продуктовые магазины вводить ограничения на продажу яиц, а рестораны – взимать дополнительные сборы.



Американский ресторан берет доплату за блюда из яиц / Фото Unsplash

Что придумал один из ресторанов США

Владелец ресторана KC в Канзас-Сити, Скотт Дауни-младший, ввел дополнительную плату для клиентов из-за резкого подорожания яиц. Если раньше он платил 18 долларов за кейс яиц, то теперь эта сумма выросла до 118 долларов. Именно из-за связи с этим клиентам теперь приходится платить дополнительную комиссию в 50 центов.

Мы не могли больше игнорировать цены. Другие рестораны просто закрываются, а мы решили пойти другим путем и посмотреть, как это будет работать,

– объяснил владелец ресторана.

Как на это реагируют посетители

По словам Дауни, посетители ресторана с пониманием относятся к нововведению. В США подобный подход приобретает популярность, ведь многие заведения вынуждены повышать цены или искать альтернативные пути компенсации расходов.