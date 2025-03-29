Познакомились в Центре пожилых людей: в США обручились 88-летние "молодожены"
- В Южной Каролине 88-летняя пара поженилась после знакомства в Центре для пожилых людей.
- На свадьбе присутствовали близкие друзья и родственники, включая внука Вайоны, Дариена Ренчера.
В американском штате Южная Каролина произошло настоящее чудо, которое доказывает, что любовь существует и ее можно встретить в совершенно неожиданных местах. 88-летняя пара познакомилась в центре для пожилых людей, а уже через год сыграла свадьбу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People.
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Фантастическая история любви разыгралась в Центре для людей пожилого возраста. Вайона Мосс и Джимми Эшли познакомились в центре год назад. Тогда Вайона Мосс работала в центре координатором. Сначала пара просто общалась, но потом решила пожениться.
Они попросили благословения у своих детей и пригласили на свадьбу ближайших друзей и родственников. Всего на событии было примерно 40 человек, которые разделили радость от этого с парой. В частности, на свадьбе присутствовал внук Вайоны, 27-летний Дариен Ренчер вместе со своей женой Макензи Ренчер, которая написала об этом важном дне в тиктоке.
88-летняя бабушка моего мужа сегодня вышла замуж. Для любви никогда не поздно,
– написала Макензи в видео.
Как выглядят счастливые "молодожены": смотрите видео
Ранее супруги из Бразилии, Маноэль Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино, установили мировой рекорд за самый длинный брак – 84 года и 77 дней.
Реакция сети
Соцсети были в восторге от этого милого видео. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Это самое милое, что я видела! Насколько они счастливы. Приятно знать, что у меня есть еще 40 лет, пока такая любовь найдет меня".
- "Это действительно самая милая вещь".
- "Моя бабушка вышла замуж повторно через 15 лет после того, как мой дедушка умер в возрасте 80 лет. Она провела удивительные 10 лет со своим вторым мужем. И ей все еще 92 года!".