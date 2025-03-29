Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

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Фантастическая история любви разыгралась в Центре для людей пожилого возраста. Вайона Мосс и Джимми Эшли познакомились в центре год назад. Тогда Вайона Мосс работала в центре координатором. Сначала пара просто общалась, но потом решила пожениться.

Они попросили благословения у своих детей и пригласили на свадьбу ближайших друзей и родственников. Всего на событии было примерно 40 человек, которые разделили радость от этого с парой. В частности, на свадьбе присутствовал внук Вайоны, 27-летний Дариен Ренчер вместе со своей женой Макензи Ренчер, которая написала об этом важном дне в тиктоке.

88-летняя бабушка моего мужа сегодня вышла замуж. Для любви никогда не поздно,

– написала Макензи в видео.

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Ранее супруги из Бразилии, Маноэль Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино, установили мировой рекорд за самый длинный брак – 84 года и 77 дней.

Реакция сети

Соцсети были в восторге от этого милого видео. Вот, какие комментарии они оставляли: