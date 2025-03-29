Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People.
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Фантастична історія кохання розігралася у Центрі для людей літнього віку. Вайона Мосс і Джиммі Ешлі познайомилися у центрі рік тому. Тоді Вайона Мосс працювала у центрі координатором. Спершу пара просто спілкувалася, але потім вирішила одружитися.
Вони попросили благословення у своїх дітей і запросили на весілля найближчих друзів і родичів. Загалом на події було приблизно 40 людей, які розділили радість від цього з парою. Зокрема, на весіллі був присутній онук Вайони, 27-річний Дарієн Ренчер разом зі своєю дружиною Макензі Ренчер, яка написала про цей важливий день у тіктоці.
88-річна бабуся мого чоловіка сьогодні вийшла заміж. Для любові ніколи не пізно,
– написала Макензі у відео.
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Раніше подружжя з Бразилії, Маноель Ангелім Діно та Марія де Соуза Діно, встановили світовий рекорд за найдовший шлюб – 84 роки і 77 днів.
Реакція мережі
Соцмережі були в захваті від цього милого відео. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Це наймиліше, що я бачила! Наскільки вони щасливі. Приємно знати, що в мене є ще 40 років, поки таке кохання знайде мене".
- "Це справді наймиліша річ".
- "Моя бабуся вийшла заміж повторно через 15 років після того, як мій дідусь помер у віці 80 років. Вона провела дивовижні 10 років зі своїм другим чоловіком. І їй все ще 92 роки!".