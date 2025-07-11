Мужчина нашел капсулу времени с "посланием от Бога": что было внутри
- Дилан Шрейдер открыл капсулу времени, которую собирал с братом в 2000 году, где нашли артефакты эпохи, такие как брошюра о вреде алкоголя, полароидные фото, аудиокассета и дискеты.
- В капсуле было письмо к будущим поколениям, написанное юным Шрейдером, которое завершалось призывом к миру, любви и вере.
Американец Дилан Шрейдер, который сейчас работает пастором, он открыл капсулу времени, которую собирал вместе с братом еще в 2000 году.
Деталями он поделился в своих соцсетях, назвав находку "настоящим порталом в прошлое", передает 24 Канал.
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Что известно о капсуле времени
Капсулой послужила старая жестяная коробка с рисунком Crayola. Несмотря на то, что ее планировали закопать на Новый год 2000-го, этого так и не сделали – она пролежала дома у Шрейдера более двух десятилетий. И только в конце 2024-го мужчина решился ее открыть.
Внутри оказались настоящие артефакты эпохи:
- брошюра о вреде алкоголя и наркотиков,
- полароидные фото,
- аудиокассета,
- дискеты,
- религиозная брошюра,
- реклама коллекционных карточек Pokémon.
Особое внимание привлекло письмо для будущих поколений, написанное юным Шрейдером.
Я пишу тем, кто не может ответить. Какое будущее? Оно как 1984, “Чудесный новый мир” или счастливое?,
– говорилось в послании.
Что было внутри капсулы / Фото из соцсетей
Завершалось письмо призывом к миру, любви и вере. Самым эмоциональным моментом для Шрейдера стало прослушивание кассеты, на которой он – еще подросток – цитирует "Автостопом по Галактике", читает собственные стихи, отрывки из комиксов "Кальвин и Гоббс" и даже поет песню Аланис Мориссетт.
История сразу покорила сердца пользователей соцсетей. Многие делились своими воспоминаниями о детстве, вспоминал собственные "ящики памяти" и даже вдохновлялся на то, чтобы найти их и открыть. Шрейдер, в свою очередь, отметил, что теперь попытается восстановить данные с дискет, если они еще читаются.
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