Женщина хотела погладить уличную кошку, но у животного были другие планы
- Женщина в США случайно встретила уличную кошку, которая запрыгнула ей на колени. Это видео стало популярным в сети, собрав более 1,8 миллиона просмотров.
- Специалисты объясняют, что такое поведение кошки является проявлением доверия и симпатии, но советуют быть осторожными с уличными животными.
Обычная прогулка для одной женщины в США превратилась в трогательную интернет-историю. Это произошло, когда черно-белая уличная кошка устроилась у нее на коленях – и категорически отказалась уходить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт с ником @groupchatgetaway.
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Момент случайной встречи попал на видео. На кадрах видно, как женщина присела, чтобы погладить кошку, а та сразу же запрыгнула к ней на колени и удобно устроилась, словно нашла дом.
Когда поглаживание случайной кошки на улице приобретает неожиданный оборот. Так, теперь я застряла здесь навсегда,
– подписала видео авторка.
Ролик быстро набрал популярности, собрав более 1,8 миллиона просмотров и сотни тысяч лайков. Комментаторы были в восторге от милого момента.
Что произошло во время встречи с кисой: смотрите видео
Почему коты так себя ведут
Специалисты объясняют, что такое поведение – проявление доверия и симпатии. Как отмечают эксперты, если кошка добровольно садится на колени, она демонстрирует привязанность. В то же время ветеринары призывают к осторожности в обращении с уличными животными – важно дать инициативу именно животному и пристально наблюдать за его реакцией.
Женщина, которая стала героиней видео, описала свою новую пушистую знакомую как "самую добрую кошку на свете" – и, похоже, эта встреча останется в ее сердце надолго.
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