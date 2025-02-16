Ищет сокровища: девушка показала, как зарабатывает тысячи долларов на продаже мусора

Американка Элла Роуз из штата Техас уже несколько лет имеет необычное хобби. Она "ныряет" в мусорные контейнеры и охотится за ценными вещами, которые потом можно перепродать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Сколько денег зарабатывает девушка

23-летняя жительница Техаса призналась, что нередко находит довольно дорогие вещи. Среди ее самых удивительных находок:

техника Dyson и Apple,

одежда Calvin Klein,

кроссовки Valentino.

По словам американки, в лучшие месяцы она зарабатывает на продаже мусора по 10 тысяч долларов, а в месяцы худшие – по 500 долларов. Суммарная стоимость находок может достигать 99 тысяч долларов.

Девушка показала, как зарабатывает тысячи долларов на продаже мусора: смотрите видео

С чего все началось

По словам Эллы, интерес к "охоте за сокровищами" возник у нее еще в подростковом возрасте, когда она наткнулась на видео других энтузиастов в YouTube. Впоследствии это хобби превратилось для девушки в работу: теперь она ведет собственные каналы в социальных сетях, где делится своими находками. Ее видео уже набрали миллионы просмотров, а совокупная аудитория превысила два миллиона подписчиков.

Ее самой удивительной находкой была возле магазина косметики Sephora. В выброшенном пакете она обнаружила:

элитную косметику,

парфюмерию,

пылесос Dyson Airwrap стоимостью около 600 долларов.

Кроме бытовых и косметических товаров, Элли нередко попадаются и фирменные вещи от известных брендов вроде Nike, Victoria's Secret, TK Maxx. Часть находок она продает на своем сайте.