Далеко не все мужчины так могут: женщина установила мировой рекорд по подтягиваниям
- Австралийка Оливия Винсон установила мировой рекорд, сделав 7 079 подтягиваний за 24 часа, что почти вдвое превысило предыдущий рекорд Гиннеса.
- После длительной подготовки и преодоления тяжелой травмы, Оливия смогла побить рекорд, подтягиваясь в среднем 5 раз ежеминутно.
Австралийка Оливия Винсон установила впечатляющий мировой рекорд. Она смогла сделать 7 079 подтягиваний за 24 часа. Это почти вдвое превысило предыдущий рекорд Гиннеса!
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
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Как женщина установила мировой рекорд
Австралийка призналась, что искала нового вызова. И вдруг ее муж предложил ей побить рекорд по наибольшему количеству подтягиваний за 24 часа среди женщин.
Я сначала буквально посмеялась, потому что думала, что нет ни одного шанса это сделать. А потом я проверила, какой текущий рекорд, и он составлял 4081, и снова подумала – нет, ни за что. А потом я через некоторое время я немного посчитала и подумала, что, возможно, смогу,
– сказала спортсменка.
Перед своей первой попыткой она тренировалась 3 месяца по 12 часов ежедневно. К сожалению, первая попытка оказалась напрасной, и она получила тяжелую травму – потянула сухожилия бицепса левой руки. Поэтому, Оливия взяла перерыв, чтобы восстановиться.
Однако после тщательной подготовки она попыталась побить рекорд еще раз. Однако и здесь возникли свои трудности. Женщина призналась, что через 19 часов ее начала тошнить, и она боялась, что ее тело может просто не выдержать.
Женщина установила мировой рекорд по подтягиваниям: смотрите видео
В конце концов, женщина таки смогла установить мировой рекорд. Она подтянулась 7079 раз за 24 часа. То есть, в среднем она делала 5 подтягиваний каждую минуту.
Я достигла показателя, который я действительно не считала возможным для себя, когда впервые начала заниматься этим. Я думаю, что есть что-то глубоко человеческое в расширении границ, и считаю, что мировые рекорды создают очень ощутимый маркер человеческого потенциала,
– добавила Оливия Винсон.
Что известно о других рекордсменах
7079 подтягиваний за 24 часа – это действительно впечатляющее достижение. Это абсолютный рекорд среди женщин. Зато мужчины также показали фантастические результаты:
- официальный рекорд зафиксирован Книгой рекордов Гиннеса принадлежит южнокорейцу О Йохану, который в сентябре 2024 года выполнил 11 707 подтягиваний за 24 часа;
- а в апреле 2025 года, американец Труетт Хейнс установил рекорд, выполнив 10 001 подтягивание за сутки.
Ранее мы писали о 82-летней американке Саре Блэкман, которая установила мировой рекорд, продержавшись в планке более 5 минут, став самым пожилым человеком, выполнившим это упражнение.