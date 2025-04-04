Пенсионерку забыли в супермаркете: как бабушка развлекалась всю ночь

В Германии пенсионерку случайно закрыли в супермаркете на всю ночь. Однако бабушка не испугалась и не растерялась и решила немножко развлечься.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что известно об инциденте

Как сообщает издание, женщину случайно закрыли в супермаркете на всю ночь. 73-летняя пенсионерка всю ночь провела в магазине. Но бабушка не унывала. Она:

пила алкоголь,

курила,

набрала товаров на четырехзначную сумму.

Работники магазина, которые на следующий день пришли на работу, были шокированы, обнаружив бабушку. На место происшествия сразу же вызвали полицию. Правоохранители были поражены масштабом "развлечений", которые женщина устроила между закрытием и открытием магазина. По информации полиции, старушка набила принесенные с собой чемоданы и сумки товарами на четырехзначную сумму.

Она выпила несколько бутылок алкоголя и выкурила несколько пачек сигарет стоимостью около ста евро,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Но больше всего поразило то, что женщина произвела естественные потребности прямо в проходе супермаркета. Поэтому часть товаров на полках пришлось утилизировать.



Бабушку закрыли на ночь в супермаркете / Фото Unsplash

Что известно о бабушке

По данным правоохранителей, пенсионерка – не новая клиентка этого супермаркета.

"Ранее она уже проявляла активность в магазине и получила запрет на его посещение", – отметили в отчете полицейские.

Несмотря на ночные приключения, пенсионерка выглядит отдохнувшей и физически здоровой. Медицинская помощь ей не понадобилась. Пока неизвестно, накажут ли старушку. Следствие устанавливает все обстоятельства и оценивает нанесенный ущерб.

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