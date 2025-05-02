BBC Studios "оживили" Агату Кристи с помощью ИИ: как выглядит писательница

BBC Studios с помощью искусственного интеллекта "оживил" автора детективов Агату Кристи. Нейросети воссоздали ее голос и внешность, чтобы заинтересовать людей и те изъявили желание присоединиться к курсу под названием Agatha Christie Writing.

Как известно, курс доступен на платформе BBC Maestro. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Studios.

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Что известно о курсе

Благодаря ИИ авторы курса сделали образ Агаты Кристи виртуальной преподавательницей. Для этой роли пригласили актрису Вивьен Кин, чей образ модифицировали с помощью ИИ, чтобы она выглядела как Кристи.

Справка. Платформа BBC Maestro – онлайн-сервисе по подписке 10 долларов в месяц, предлагающий учебные материалы от профессионалов в различных областях, включая кулинарию, дизайном и личной эффективностью.

Известно, что сам контент создан командой ученых и экспертов, а не автоматически сгенерирован нейросетью. Однако именно образ Агаты Кристи может привлечь больше людей к курсу.

BBC Studios "оживили" Агату Кристи с помощью ИИ: смотрите видео

Правнук писательницы Джеймс Причард отметил, что уроки построены "словами самой Агаты". Материалы курса основаны на реальных цитатах, интервью, аудиозаписях, фото и личных записях Кристи. BBC сотрудничала с наследниками писательницы, чтобы сделать этот проект максимально достоверным.

Интересно знать! Агата Кристи – английская писательница, одна из самых известных авторов детективного жанра в истории литературы. Она родилась 15 сентября 1890 года в Торки, графство Девон, Великобритания, и умерла 12 января 1976 года. Ее книги проданы тиражом более 2 миллиардов экземпляров, что делает ее одной из самых успешных писательниц всех времен.

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