Как бы выглядели периоды истории Украины, если бы они были людьми: впечатляющее видео

История – это не только даты и факты, но и характер, стиль и настроение эпох. Именно это доказала украинская блогерка @ellevika, которая поразила подписчиков в тиктоке видео экспериментом. Она показала, как бы выглядели исторические периоды Украины, если бы они были людьми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт @ellevika в тиктоке.

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В своем ролике блогер показала, что каждая эпоха – это отдельная персона с уникальным стилем, мимикой и аурой. Блогер не только воплотила образы, но и передала дух времени – сквозь одежду, украшения, цвета и взгляд.

Так, в видео мы можем увидеть, как Русь (IX – XIII век) предстает в футуристическом серебристом наряде, напоминающем о силе и масштабе государства. Головной убор со звездами будто подчеркивает связь с небом и верой. А вот Галицко-Волынское княжество (1199 – 1349 годы) предстает в образе строгой и решительной женщины с красными волосами и в короне. Образ передает силу и борьбу за наследство Руси.

Как бы выглядели периоды истории Украины, если бы они были людьми: смотрите видео

Реакция сети

Это видео быстро стало вирусным, собрав уже более 70 тысяч лайков и сотни комментариев. Вот, что писали люди:

"Тут реально мощность зашкаливает. Респект Викусе за такую хорошую работу. Просто красота. Особенно Русь . Спасибо за видео. Чаще бы тебя видеть в таких нарядах. Поздравления из 79 ОДШБр!".

"Сколько же здесь работы!".

"С каждым веком территория нашей страны все уменьшается и уменьшается, не могут наши соседи уже нажраться километрами. Украинцев истребляют, а земли захватывают".

"Вау! Это шедевр".

"Это прекрасно, все образы невероятные, но в Гетманщины особый вайб, который ты очень классно ловишь".

Ранее мы уже могли возможность увидеть, как бы выглядели страны мира, если бы были животными.