Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт @ellevika у тіктоці.

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У своєму ролику блогерка показала, що кожна епоха – це окрема персона з унікальним стилем, мімікою та аурою. Блогерка не лише втілила образи, а й передала дух часу – крізь одяг, прикраси, кольори й погляд.

Так, у відео ми можемо побачити, як Русь (IX – XIII століття) постає у футуристичному сріблястому вбранні, що нагадує про силу й масштаб держави. Головний убір з зірками ніби підкреслює зв'язок із небом та вірою. А от Галицько-Волинське князівство (1199 – 1349 роки) постає в образі суворої та рішучої жінки з червоним волоссям й у короні. Образ передає силу та боротьбу за спадок Русі.

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Реакція мережі

Це відео швидко стало вірусним, зібравши вже понад 70 тисяч вподобайок і сотні коментарів. Ось, що писали люди:

"Тут реально потужність зашкалює. Респект Вікусі за таку гарну роботу. Просто краса. Особливо Русь . Дякую за відео. Частіше б тебе бачити в таких нарядах. Вітання із 79 ОДШБр!".

"Скільки ж тут роботи!".

"З кожним століттям територія нашої країни все зменшується і зменшується, не можуть наші сусіди вже нажертись кілометрами. Українців винищують, а землі загарбують".

"Вау! Це шедевр".

"Це прекрасно, усі образи неймовірні, але в Гетьманщини особливий вайб, який ти дуже класно ловиш".

Раніше ми вже могли змогу побачити, як би виглядали країни світу, якби були тваринами.