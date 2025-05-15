Мужчина поймал самого большого карпа в мире: но потом разочаровался

Британец, по имени Дэвид Ноку поймал гигантского карпа в Венгрии. Рыба имела рекордный вес, поэтому мужчина установил неофициальный мировой рекорд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Angling Times.

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Что известно о карпе-рекордсмене

Рыбак выловил гигантского карпа в венгерском поселке Немешвита. Рыбина весом 47,8 килограмма является одной из крупнейшим из когда-либо зарегистрированных.

Интересно! Рыбная ферма Евро-Аква славится гигантскими карпами, часто превышающими вес в 30 килограммов.

Когда говорится о вылове крупных карпов, этому месту просто нет равных,

– рассказал счастливчик британскому изданию.



Дэвид Нок поймал рекордного карпа / Фото Angling Times

Интересно, что мужчина тщательно готовился к этой поездке, изучая информацию в интернете и просматривая видео того, как забрасывать удочку на большое расстояние. Чтобы выловить такую большую рыбу, мужчине понадобилось определенное время.

Есть маленькое "но"

Несмотря на то, что добыча оказалась реордно большой, но официально это достижение не будет признано мировым мировым рекордом. Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) отказывается это сделать, поскольку рыба выловлена из коммерческого водоема, а не в дикой природе.

Справка. Сейчас самый большой в мире карп, пойманный в естественном водоеме, весил 34,33 килограмма.

Несмотря на это, Дэвид Нок не расстраивается. После взвешивания рыбу отпустили в воду.

Это именно та рыба, которую я всегда мечтал поймать. Рыбалка, которую я никогда не забуду!,

– подчеркнул он.

Ранее мы писали о другом рыбаке, по имени Эрик Уорд из американского штата Мэн. Он установил новый рекорд озера Мусхед, выловив ручьевую форель весом 3,5 килограмма, побив предыдущий рекорд, который держался 66 лет.