Кота-мышелова из Британии отозвали с пенсии: чем он теперь будет заниматься

В Великобритании вернули с пенсии кота-мышелова Пальмерстона. Несколько лет до этого он находился на отдыхе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Однако сейчас Пальмерстона возвращают к выполнению его кошачьих обязанностей. Известно, что его отправят на Бермуды как "консультанта по вопросам кошачьих отношений".

В Агентстве Великобритании по международному развитию объяснили, что "первый кошачий дипломат" будет "посещать только те встречи, которые он считает важными, давать советы, когда это необходимо, и позволять себе заслуженный сон".



Кота-мышелова из Британии отозвали с пенсии / Фото Associated Press

В аккаунте X, который ведут от имени Пальмерстона, отметили, что кота "соблазнили выйти из пенсии" привлекательная дипломатическая роль и идеальные условия сотрудничества с новым губернатором Бермудских островов Эндрю Мердоком. Тот забрал себе кота после его выхода на пенсию в 2020 году.