Пока никого нет дома: хозяйка была шокирована, увидев, чем занимается ее собака в одиночестве

Все мы думаем, что наши любимцы сидят и грустят, когда мы уходит из дома. Однако пес по имени Кевин официально разрушил этот миф. Его владелица показала, чем любимец занимается на самом деле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @kevin.the.french.

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Чем занимается пес дома

Американка из Флориды пошла на работу и включила камеру видеонаблюдения, чтобы посмотреть, чем дома занимается ее пес. Ее удивлению не было предела, когда она увидела, что любимец отдыхает на диване и смотрит мультфильмы по телевизору.

Наши собаки любят смотреть телевизор, поэтому оставляем его включенным, когда уходим на работу. Моя жена – выездной грумер, поэтому регулярно проверяет запись в течение дня. Я также работаю недалеко от дома, и регулярно хожу проверять, все ли нормально,

– рассказала владелица собаки, которую зовут Бренди.

Хозяйка увидела, чем занимается ее собака наедине: смотрите видео

Заметим, что на обнародованных кадрах собака ведет себя как человек: внимательно следит за экраном, удобно устроившись на диване.

Реакция соцсетей

Это видео стало очень популярным в тиктоке. Люди оставляли забавные и милые комментарии:

"Надеюсь, он не забыл достать мясо из морозилки".

"Это может быть циклическое видео... Кевин точно устраивает домашнюю вечеринку".

"Я очень рад, что я не единственный, кто оставляет телевизор включенным ради своих любимцев".

Бренди признается, что создала аккаунт в тиктоке для Кевина, потому что его порода относительно редкая, поэтому она хочет, чтобы больше людей узнало о жизни домашнего любимца.