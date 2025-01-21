Интереснее Трампа: Цукерберг на инаугурации рассматривал декольте невесты Безоса

Инаугурация президента США – событие, за которым следят миллионы людей по всему миру. А это значит, что ни одна деталь не может остаться без внимания. Как бы этого ни хотели отдельные персоны.

Говорится о Марке Цукерберге, который попал в курьезную ситуацию на инаугурации Дональда Трампа. Что там произошло – рассказывает 24 Канал.

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Что произошло на инаугурации Трампа

Основатель Facebook Марк Цукерберг попал в неловкую ситуацию, когда взглянул на декольте невесты Джеффа Безоса. Именно в этот момент его взгляд поймали камеры. В сети уже успели раскритиковать слишком откровенный образ Лоры Санчес, которая выбрала для инаугурации жакет с глубоким декольте и кружевным бюстье, которое выглядывало из-под одежды.



Марк Цукерберг и невеста Джеффа Безоса Лора Санчес / Фото из соцсети Х

Интересно, что жена Цукерберга, Присцилла Чан, сидела с другой стороны от него. Она выбрала максимально сдержанную и классическую одежду – закрытый костюм нежно-голубого цвета, который дополняла нить жемчуга.

Реакция соцсетей

Конечно же, такое событие породило немало мемов. В сети сразу же написали, что "ЦЕНЗУРА СНЯТА!".

Пользователи соцсетей пошутили над реакцией Цукерберга: смотрите видео

Эта улыбка в конце: смотрите видео

Похоже, после этого видео Цукерберг таки ночевал на улице.



Ночь Цукерберга после инаугурации Трампа / Фото из соцсети Х

Ну и куда же без профессионального юмора? В соцсетях пошутили, что именно так Facebook смотрит на ваши данные.



Как Facebook смотрит на ваши данные / Фото из соцсети Х

Или же еще одна жизненная ситуация: "Я, когда смотрю фильм с субтитрами".



Мемы о Цукерберге на инаугурации Трампа / Фото из соцсети Х