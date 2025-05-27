Девушка думала, что подкармливает бобра, но потом узнала правду

Туристка из Британии, по имени Нисса Шарма из Манчестера увидела милое животное в Праге и решила покормить его. Девушка была убеждена, что перед ней бобер, но впоследствии выяснилось, что это не так.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @nissesharma.

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Милое животное женщина увидела во время прогулки по набережной чешской столицы. Она имела с собой сэндвичи, поэтому решила подкормить милое животное.

Я путешествовала в Прагу, чтобы исследовать город подробнее, поскольку была здесь несколько раз, но никогда не гуляла у берегов. На этот раз решила прогуляться к воде и увидела животное, которое подплыло близко к камням, где могут стоять люди,

– рассказала Шарма.

Сначала девушка думала, что перед ней бобер. Женщина никогда раньше не видела бобра в реальной жизни, но их часто изображают дружественными в мультфильмах, поэтому она начала кормить зверька.

Девушка думала, что подкармливает бобра: смотрите видео

Кем животное оказалось на самом деле

Впоследствии девушка показала фото своим родственникам и те раскрыли правду. Все это время девушка кормила не бобра, а нутрию.

Когда показала видео родителям, они меня поправили. Оказалось, что кормила не бобра, а грызуна, которого называют нутрией. Было так смешно, что я хвасталась перед семьей, как кормила бобра, а оказалось, что это то, что чехи называют водяной крысой,

– добавила девушка.

Интересно знать! Нутрия и бобер – это водоплавающие грызуны, но они принадлежат к разным видам и сильно отличаются внешне. У нутрии длинный, круглый, "крысиный" хвост, тогда как у бобра он широкий и плоский, похож на лопатку. Бобры строят домики и дамбы из веток, а нутрии роют норы в берегах и не создают сложных сооружений. Нутрия меньше по размеру (до 9 килограммов), а бобры могут весить более 20 килограммов.

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