"Я и сам своего рода Рюрикович": соцсети взорвались мемами после разговора Трампа с Путиным
- Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Путиным, обсуждая прекращение огня в Украине и возможность мирных переговоров на условиях России.
- Украинские соцсети отреагировали на этот разговор созданием мемов, высмеивая "духовное единство" Трампа с Кремлем.
- Трамп заявил, что не планирует усиливать санкции против России, считая, что есть шанс на прогресс в переговорах, тогда как Зеленского назвал "не самым простым в общении человеком".
Дональд Трамп 19 мая провел очередной разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США заговорил о "шансе на успех" мирных переговоров – правда, по-прежнему мир представляется ему преимущественно на условиях страны-агрессора.
Как на очередной "шанс для России" отреагировали соцсети – читайте в материале 24 Канала.
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Что известно о переговорах
19 мая Дональд Трамп поговорил Владимиром Путиным. Во время нее политики обсудили прекращение огня в Украине. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина предлагает единственный реалистичный выход из войны через немедленное и безусловное прекращение огня, что поддерживает Европа. Но, к сожалению, США остались глобальным посредником, который верит в договороспособность России.
Среди основных тезисов Трампа:
- Американский лидер заявил, что ему нужно время, чтобы оценить, достаточно ли Украина стремится к миру.
- Президент Соединенных Штатов заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против страны-агрессора России, "поскольку есть шанс" на прогресс.
- Владимира Зеленского Трамп назвал "не самым простым в общении человеком".
Реакция сети
Украинские соцсети не смогли пройти мимо иронии ситуации. Пользователи создали немало мемов, которые высмеивают Трампа "духовное единство" с Кремлем. Из-за этого пользователи сети даже создали мем с фразой: "Знаете, я и сам своего рода Рюрикович".
Трамп после разговора с Путиным / Фото из сети
Соцсети шутят о разговоре Трампа и Путина / Фото из сети
Весь цивилизованный мир ждет принятия мирного договора / Фото из сети
На другой картинке – карта мира, с которой исчезла Россия, с подписью: "Когда исчезли все первопричины кризиса. И с этим невозможно не согласиться.
Идеальное решение проблемы / Фото из сети
Разговор Трампа с Путиным породил волну мемов: смотрите видео
То, что Трамп снова пытается "объясниться" с Путиным, полностью игнорируя стремление Украины к справедливому миру – уже не сюрприз. Но интернет не прощает политической слепоты. Мемы – это реакция людей на очередную порцию цинизма, поданную под соусом "дипломатии".