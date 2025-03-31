"А где же костюм?": Вэнс, который критиковал Зеленского, скопировал его стиль

Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс, который ранее раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот появляется на официальных мероприятиях без костюма, сам неожиданно перешел на подобную одежду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Beast.

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На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию, что не абы как возмутило и напугало гренландского премьера. Но внимание журналистов привлек внешний вид Вэнса. Его заметили в темно-зеленой куртке милитари-формата и черной флиске.

Это сразу же вызвало оживленные обсуждения в соцсетях. Пользователи смеются, что политик, похоже, решил подражать тому, кого критиковал.



Вэнс подражает стилю Зеленского / Фото из сети

Что этому предшествовало

Во время встречи 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома главный корреспондент Real America's Voice Брайан Гленн задал Владимиру Зеленскому необычный вопрос. Он резко обратился к украинскому лидеру, поинтересовавшись, почему тот не одет в костюм.

По словам журналиста, таким образом Зеленский якобы демонстрирует неуважение к президенту США, хотя это очевидно не соответствует действительности. Претензии к Зеленскому также поддержал Джей Ди Вэнс, известный своими украинофобными высказываниями.

Стоит знать! После начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский сознательно отказался от классического делового стиля, отдавая предпочтение удобной и практичной одежде. Такое решение имеет несколько важных причин. Неофициальный стиль подчеркивает его единство с народом, который переживает сложные времена, и демонстрирует, что президент не удален от реалий повседневной жизни, а является его неотъемлемой частью.

Что означает переход Венса на другой стиль: смотрите видео