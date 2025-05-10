Пушистый "злоумышленник": в США енот пытался замести следы наркопреступлений своей владелицы

Полиция американского штата Огайо рассказала о курьезном инциденте. Они неожиданно наткнулись в автомобиле на енота, который пытался уничтожить улики преступлений своей 55-летней владелицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на West Palm Beach.

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Что известно об инциденте

История началась с того, что офицер местного отделения полиции остановил автомобиль из-за того, что у его владельца была изъята лицензия. Владелицей оказалась 55-летняя женщина, которую удалось задержать безо всяких проблем. Но потом выяснилась интересная деталь.

Когда полицейский вернулся к автомобилю задержанной, то увидел, что в нем есть енот. Пушистик, по кличке Чуви разместился на водительском месте, а в лапках сжимал трубку. Выяснилось, что это была трубка для употребления метамфетамина.



В США енот пытался замести следы наркопреступлений своей владелицы / Скриншот

Полиция, увидев такие действия енота, решила обыскать автомобиль. При этом сотрудникам удалось обнаружить:

большое количество метамфетамина,

крек-кокаина,

три использованные стеклянные трубки для метамфетамина.

Интересно знать! Метамфетамин – это сильный психостимулятор, синтетическое вещество, которое влияет на центральную нервную систему. Он стимулирует выделение большого количества дофамина – нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия, мотивацию и двигательную активность. Из-за этого человек чувствует прилив энергии, эйфорию, бессонницу, повышенную активность.

Владелице предъявили обвинение в хранении наркотиков, а также постановление об отстранении от управления транспортным средством.

Ранее в городе Лисе, Турция, из-за сожжения 20 тонн каннабиса жители подверглись интоксикации, чувствуя головокружение, тошноту и галлюцинации. Инцидент стал результатом операции по изъятию наркотиков, где власть сожгла каннабис, не учтя последствия дыма для жителей.