Что нужно знать об игре в "Морской бой" – читайте в материале 24 Канала.

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Что нужно для игры в "Морской бой"

Для того, чтобы играть в "Морской бой" нужно немного, в частности:

два игрока;

лист бумаги и ручка (или специальные игровые доски);

желание победить.

Каждый игрок рисует на своем листе две сетки размером 10 на 10 клеток. Вертикали обозначаются буквами (А – J). Горизонтали – цифрами (1 – 10). Одна сетка предназначена для расположения собственных кораблей, другая – для фиксации выстрелов по сопернику.

Игроки должны расставить свои корабли в произвольном порядке:

1 четырехпалубный корабль (занимает 4 клетки);

2 трехпалубных корабля (по 3 клетки);

3 двухпалубных корабля (по 2 клеточки);

4 однопалубных корабля (по 1 клеточке).



Настольная версия игры в "Морской бой" / Фото из сети

Правила расположения

Существует несколько простых правил, которые помогут вам правильно расставить корабли:

Корабли располагаются вертикально или горизонтально (не по диагонали). Корабли не должны касаться друг друга, даже углами. Между кораблями обязательно должна быть хотя бы одна свободная клеточка.

Как проходит игра

Игроки по очереди называют координаты выстрела, например: "B5".

Соперник отвечает:

"Мимо" – если в этой клетке нет корабля.

"Попал" – если попал в корабль.

"Потопил" – если попадание уничтожило весь корабль.

Игрок отмечает свой выстрел на второй сетке (место попадания – крестиком, промах – точкой). Если выстрел точный ("попал" или "потопил"), игрок стреляет еще раз. Побеждает тот, кто первым потопит все корабли противника.

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Полезные советы для победы

Стратегическое размещение: Не ставьте все корабли вдоль краев или в углах – соперник может быстро их найти.

Помните о форме: Когда попадете в корабль, стреляйте рядом горизонтально и вертикально, чтобы быстрее его добить.

Ведите учет: Отмечайте не только свои попадания, но и места, куда уже стреляли.

Психология: Иногда стоит сделать вид, что вы растеряны, чтобы ввести соперника в заблуждение!