Райан Рейнольдс, Крис Хемсворт и другие предстали в образах мафии: интересный эксперимент ИИ

В соцсетях завирусилось еще одно видео, авторства ИИ. На обнародованных кадрах мы можем увидеть голливудских актеров в стиле мафии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал @ree_ree0513.

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На обнародованных кадрах мы видим всемирно известных звезд, но в образе итальянской мафии. Так, к примеру, Райан Рейнольдс предстает в роскошной оранжевой шубе с лисой на плече, будто символом хитрости и элегантности.

А Джейсон Мамоа идет уверенно рядом с медведем, одетый в роскошную шубу из темного меха с золотыми акцентами. Его харизма и дикая энергия только усиливаются этим образом – настоящий "король мафии".

ИИ показал голливудских звезд в образе мафии: смотрите видео

Все эти фото – результат работы ИИ, который переосмыслил классические образы голливудских актеров, показав их в более необычном амлуа.

Реакция сети

Это видео быстро разлетелось по соцсетям, вызывая волну восторга. Вот, какие комментарии оставляли пользователи

"Киану и Хоакин прекрасны".

"Они все выглядят великолепно!".

"Мне очень нравятся творения искусственного интеллекта. Это видео, как всегда, хорошее".

"Они все выглядят потрясающе. Снимаю шляпу!".

Ранее мы уже видели изображения, на которых актеры "Игры престолов" оказались в традиционном украинском селе. Пользователи соцсетей оставляли положительные комментарии о работе ИИ.