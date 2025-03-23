Компания для Джека Воробья: ИИ представил, как принцессы Диснея выглядели бы в образах пиратов
- Искусственный интеллект создал видео, где принцессы Диснея перевоплощены в пираток с характерными деталями морских разбойниц.
- Пользователи соцсетей положительно отозвались о перевоплощениях, отмечая стильность и харизму новых образов.
Искусственный интеллект продолжает эксперименты с перевоплощением известных персонажей. На этот раз воображение пользователей захватило новое видео, где диснеевские принцессы предстают в непривычных для себя образах смелых и стильных пираток.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @ai.mariaa.
Смотрите также Красиво, но жутко: ИИ показал, как выглядели бы селфи памятников мира, если бы они ожили
На обнародованных кадрах можно увидеть, как бы выглядели диснеевские принцессы, если бы были пиратками. Любимые персонажи предстают перед нами с характерными деталями морских разбойниц: шляпами с черепами, корсетами, оружие и украшениями. В то же время они сохранили свою узнаваемость, стиль и харизму.
Золушка выглядит как настоящая капитанка пиратского корабля. Ее темно-синее платье со шнуровкой, изящные аксессуары и шляпа с золотым декором создают образ женщины, которая знает, как командовать экипажем. А Ариэль имеет роскошные красные волосы, смелый корсет цвета морской волны и яркую шляпу с пиратской символикой.
Ну и невозможно не отметить Рапунцель, чьи длинные волосы удачно дополняет пиратский костюм с пурпурным корсетом, кожаным поясом и украшениями. Она выглядит как отчаянная авантюристка, которая готова к приключениям не только на суше, но и в море.
ИИ представил, как принцессы Диснея выглядели бы в образах пиратов: смотрите видео
Реакция сети
Пользователи соцсетей были просто в восторге от такого перевоплощения. Они оставляли такие комментарии:
- "Они все выглядят шикарно".
- "Я хочу наряд Золушки. Он восхитительный. Они все удивительные. И песня тоже идеальная".
- "Мерида, Тиана, Ваяна, Мулан, Анна, Белоснежка и Аврора - мои топ-8. Но все женщины выглядели потрясающе".
Ранее благодаря нейросети мы имели возможность увидеть, как выглядели бы принцессы Диснея в размере Plus Size. Люди в комментариях отмечали, что принцессы начали выглядеть еще лучше.