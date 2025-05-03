ИИ показал, как выглядели бы "Отчаянные домохозяйки" в Украине – видео
- Искусственный интеллект превратил героинь сериала "Отчаянные домохозяйки" на украинок в традиционной одежде, показав их в деревне.
- Украинцы активно комментировали видео, оставляя положительные отзывы об интерпретации любимых персонажей.
Искусственный интеллект в очередной раз поразил сеть, превратив культовых героинь сериала "Отчаянные домохозяйки" в украинок, которые живут в селе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-аккаунт artkaty.ai.
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В видео, которое быстро набирает популярность, ИИ "одел" персонажей сериала в традиционную украинскую одежду: вышиванки, платки, кожухи.
Зрители увидели, как бы выглядела Бри Ван Де Камп, работая в саду под старой хатой с белыми стенами, или как Сьюзан Майер бы прогуливалась среди кур и коров в дизайнерской интерпретации народного костюма.
ИИ переместил героев сериала "Отчаянные домохозяйки" в деревню: смотрите видео
Реакция соцсетей
Конечно же, украинцы не остались равнодушными. Они оставляли немало положительных комментариев под сообщением:
- "Бри такая красивая".
- "Госпожа Ван де Камп с бокалом. Это канон прямо".
- "Сюзан бы не смогла такой борщ приготовить".
Это еще раз доказывает, что ИИ способен не только развлекать, но и по-новому переосмысливать любимые образы.
Ранее мы уже видели видео, на которых актеры "Игры престолов" оказались в традиционном украинском селе. Пользователи соцсетей оставляли положительные комментарии о работе ИИ.