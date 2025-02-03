ИИ показал, как бы Леся Украинка, Тарас Шевченко и Стус выглядели сегодня: интересная подборка

Современные технологии искусственного интеллекта позволяют нам заглянуть в прошлое и представить, как бы выглядели выдающиеся фигуры украинской литературы в наше время.

В тиктоке появилось немало видео, на которых показали современные образы Леси Украинки, Тараса Шевченко и Василия Стуса. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

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В видео, опубликованном пользователем @lessons.4.you, ИИ показал, как бы сейчас выглядели эти выдающиеся общественные деятели. Так, Леся Украинка предстает как молодая женщина с модной прической и макияжем, Тарас Шевченко – как мужчина в современной одежде, а Василий Стус – в виде стильного интеллектуала.



Как ИИ видит Лесю Украинку / Фото из соцсетей



Как ИИ видит Марко Вовчка / Фото из соцсетей



Как ИИ видит Лину Костенко / Фото из соцсетей



Как ИИ видит Люко Дошвар / Фото из соцсетей



Как ИИ видит Тараса Шевченко / Фото из соцсетей

Реакция соцсетей

В соцсетях украинцы в восторге от этого тренда. Они не только одобрительно реагируют на такие перевоплощения, но и оценивают их внешность в современной интерпретации.

Как бы выглядели выдающиеся украинские писатели и общественные деятели сейчас: смотрите видео

Украинцы оценивают внешность украинских писателей и общественных деятелей: смотрите видео

Вот, какие комментарии оставляли пользователи о Тарасе Шевченко: