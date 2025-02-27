Тони Старк, Тор и даже Танос: ИИ показал супергероев и суперзлодеев со своими защитниками
Искусственный интеллект снова удивляет пользователей соцсетей своей изобретательностью. На этот раз мы видим, как бы выглядели супергерои вселенной Marvel в компании своих защитников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @ree_ree0513.
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В созданном искусственным интеллектом видео мы можем увидеть известных супергероев и суперзлодеев вместе с их защитниками. Так, мы можем увидеть Тони Старка, Капитана Америки, Тора и других в компании больших животных. Тор шагает в компании антропоморфного льва с мускулистым телом. Он одет в похожий доспех, из которого вырываются голубые электрические разряды.
Тем временем Железный человек шагает с массивной фигурой, что похожа на гигантскую птицу, но с человеческим телом. Его броня похожа на ту, в которую одет сам Тони Старк. Не забыл ИИ и о суперпреступниках. Рядом с Таносом шагает огромный носорог, который по доспехам подобен и самому преступнику.
ИИ показал супергероев и суперзлодеев со своими защитниками: смотрите видео
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей остались поражены увиденным. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Очень хорошее видео".
- "Капитан Америка должен быть с белоголовым орланом".
- "Вау, мне понравилась Капитан Марвел".