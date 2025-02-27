Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @ree_ree0513.

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У згенерованому штучним інтелектом відео ми можемо побачити відомих супергероїв та суперзлочинців разом із їхніми захисниками. Так, ми можемо побачити таких Тоні Старка, Капітана Америки, Тора та інших у компанії величезних тварин. Тор крокує у компанії антропоморфного лева з м’язистим тілом, одягнений у схожий обладунок, з якого вириваються блакитні електричні розряди.

Тим часом Залізна людина крокує з масивною фігурою, що подібна на гігантського птаха, але з людським тілом. Його броня подібна до тієї, в яку вдягнений сам Тоні Старк. Не забув ШІ і про суперзлочинців. Поруч з Таносом крокує величезний носоріг, який за обладунками подібний і до самого злочинця.

ШІ показав супергероїв та суперзлочинців зі своїми захисниками: дивіться відео

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